Festival promove fusão da culinária baiana com a alta gastronomia

Parece inusitado, mas, em meio às praias contornadas de falésias e onde muitos braços de rios se ‘espicham’ até o mar, surge uma mistura das raízes baianas com a sofisticação da alta gastronomia. O Festival Gastronômico de Prado, município do litoral sul da Bahia, chega à 10º edição com o tema “Nossas Raízes”, que começa neste final de semana.

Durante pouco mais de uma semana, quem visitar Prado terá a oportunidade de conferir 32 opções de pratos, petiscos e sobremesas que valorizam ingredientes e temperos regionais. As opções são oferecidas em porções individuais, com o valor máximo de R$40,00.

As receitas que promovem sabores exóticos, como camarão ao molho de cacau apimentado, foram criadas especialmente para o evento e, após o festival, passarão a integrar os cardápios dos restaurantes participantes.

Uma das opções é o prato “Santa delícia”, do bistrô Donna Flor, que é feito de filé de peixe com molho de frutas tropicais e erva caboclas, envolvido na palha de banana, acompanhado de arroz de lagosta. A lagosta também pode ser apreciada no restaurante Macaxeira que criou a “Lagosta regional à moda da casa”, gratinada com queijo e acompanhada de salada, arroz com passas, legumes, pimenta de cheiro.

Durante o evento, serão eleitas as melhores receitas. "A avaliação popular será através do nosso site www.bahiaprado.com.br, e terá 30% de peso, enquanto a avaliação técnica dos profissionais do SENAC vale 70%", destaca Wander Noronha, presidente da Associação Pradense de Restaurantes, Hotéis, Operadoras Pousadas e Estabelecimentos Comerciais (Aprhope). O organizador também lembra que o público poderá eleger o melhor garçom.

Veja alguns dos pratos do 10º Festival Gastronômico de Prado

Serviço:

10º Festival Gastronômico de Prado/BA

Data: 09 a 18 de outubro de 2015

Associação Pradense de Restaurantes, Hotéis e Pousadas

www.bahiaprado.com.br

(73) 3298-2402

Mais informações:

www.pradoturismo.com.br