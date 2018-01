Fevereiro (17)

A essa altura você já deveria ter se programado para este feriado (os preços das passagens já estão na estratosfera), especialmente se quiser aproveitar os destinos festeiros. Para fugir da folia, é um bom momento para ir à Patagônia, seja para visitar Ushuaia - pacote com três noites, incluindo aéreo, hospedagem e passeios, sai por R$ 6.497 na Agaxtur (agaxturviagens.com.br) -, fazer um cruzeiro pelo Estreito de Magalhães até Punta Arenas, ir a Torres del Paine ou ao Perito Moreno.

Mas, se ainda cogita pular carnaval em um lugar mais agitado, pense no Recife. Detentora de uma das festas de rua mais tradicionais do País, a capital pernambucana lota de foliões interessados em sair atrás de blocos como o famoso Galo da Madrugada. A vizinha Olinda, com seu belo centro histórico, seus blocos, maracatu e desfiles de bonecos, é componente indispensável do programa. O pacote da CVC (cvc.com.br) custa R$ 2.478, com hotel, translados e passagens.