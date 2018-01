Filhos pródigos. De Dona Canô e de Santo Amaro

Além de terem gravado músicas em homenagem à cidade - Caetano fala de sensações em Céu de Santo Amaro e Bethânia, de amor em Santo Amaro - os dois voltam ao menos uma vez por ano à cidade natal, no aniversário da matriarca. Que se mantém ativa ao organizar, por exemplo, a festa da padroeira Nossa Senhora da Purificação, em 2 de fevereiro - um ritual que lembra a Lavagem do Bonfim de Salvador, só que nas escadarias da igreja local, concluída em 1700 e decorada com azulejos portugueses e pinturas a óleo.

No entorno, visite cachoeiras como a do Urubu, com 38 metros de altura e cinco quedas d'água. O acesso é por caminhada, com guia. Informações no telefone (75) 3241- 8600. Para cultura e história, o Museu do Recolhimento dos Humildes (75-3241-1394) possui valioso acervo de móveis do século 19 e arte sacra.