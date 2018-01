Fim de semana

Biquíni com estampa florida é peça chave na mala de quem vai à praia ou se refrescar na piscina. O da nova coleção da Mar Rio sai por R$ 187,70

CARPE DIEM: 0800-770-0270; CUSTOMIC: CUSTOMIC.COM.BR; EMPÓRIO DÔLA: (11) 2628- 3330; HAVAIANAS: (11) 3079- 3415; LE POSTICHE: (11) 3588- 1688; MAR RIO: (17) 3426-8200

Com tamanho ideal para carregar, 15x15 cm, o caderno Odara é costurado à mão com tecido ou lona. Do Empório Dôla, R$ 39

Havaianas floridas com tiras mais estreitas vão da praia à happy hour com conforto e sem perder o charme. Por R$ 31,90

Taí algo que pode salvar o feriado longe de casa: o kit vem com lixa, pinça, tesoura e tem visual feminino. Da Le Postiche, R$ 39,90

Coloridíssima, a capa para smartphone da Möve é para quem quer chamar a atenção. Feita de plástico levíssimo e resistente,

custa R$ 119, na Customic

Porque é primavera no Hemisfério Sul - a partir de domingo - a sugestão é que você encha a bagagem de itens floridos. Ou embarque com uma mala, ela mesma, estampada com os símbolos da estação. A tentação é grande, não? / MÔNICA NÓBREGA