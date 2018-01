Fim de semana sem 'selfies' para postar As inglesas Vikki Bates, de 28 anos, e Lucy Pearson, de 26, conheceram-se no começo do ano em um retiro no Deserto do Saara. A chave para o sucesso daquela experiência, que ambas definem como "inspiradora" pela "chance de passar o tempo redescobrindo e aprendendo sobre nós mesmas", foi não terem os celulares à disposição. "Não há sinal no deserto", lembra Lucy. "E, então, percebemos que não havia nada lá fora que ajudasse a redimensionar nosso relacionamento com a tecnologia." Assim nasceu a Unplugged Weekend (fim de semana desconectado).