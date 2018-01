Fiordes exuberantes 7

São 295 quilômetros desde a cidade mais aventureira da Ilha Sul, mas o terreno montanhoso, muitas vezes repleto de neve, faz com que a viagem de ônibus demore cerca de cinco horas. O trajeto é belíssimo, mas a viagem requer planejamento caso você esteja com o cronograma apertado - e será cansativa. Em média, as agências cobram 150 dólares neozelandeses (R$ 245) pelo tour de um dia.

O valor inclui passeio de barco pelo impressionante litoral recortado. O tempo de duração pode variar de 45 minutos a 2h15, dependendo da empresa escolhida.

Preferi desembolsar 450 dólares neozelandeses (R$ 735) pelo voo ida e volta, também com cruzeiro incluído, para voar num avião de seis lugares, que chega ao destino em 40 minutos. A vista do alto, sobre as montanhas nevadas e lagos gelados, é impressionante. Se preferir, vá de ônibus, curtindo a paisagem, e retorne de avião. Mais: realjourneys.co.nz. / T.Q.