Fique atento

Pode ser comprado no guichê da Copa Airlines no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, no momento do check-in. Custa US$ 20. Informações: (11) 2445-2470

Imigração

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os oficiais que recebem e liberam a entrada dos estrangeiros no Aeroporto de Havana tendem a desconfiar bastante de viajantes independentes. Tenha paciência e responda às perguntas com calma e clareza. Tenha em mãos a reserva de hospedagem, a passagem de volta e o visto

Passaporte

Se o hotel tiver cofre (o que não é muito comum), deixe lá o seu e carregue uma cópia autenticada do documento. Caso contrário, guarde-o muito bem em um porta-dinheiro junto ao corpo. Não é recomendado deixar documentos e dinheiro à mostra