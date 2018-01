Fique em Assunção e faça passeios até as cidades próximas

Gastronomia. A comida paraguaia tem ingredientes conhecidos dos brasileiros. Carnes e churrascos são comuns. Pela característica hidrográfica do país, peixe será sempre um bom pedido. A culinária típica usa muito milho e mandioca, ingredientes principais da chipa (tipo de pão de queijo), da sopa (torta) e do mbeyú (lembra a tapioca). A bebida tradicional é o tereré, tipo de mate servido frio. Pela cidade, é comum ver barracas venderem cuias e opções diversas de ervas, como hortelã e menta.

Há bons restaurantes na região central, onde o preço dos pratos varia de R$ 25 a R$ 90. À noite, a pedida é curtir o agito do bairro das Carmelitas, que reúne bares de estilos variados.

Artesanato. A arte popular carrega muito da tradição indígena e da colonização europeia. Dos índios vêm o trabalho em cerâmica e as peças com plumas e sementes. Os europeus deixaram como legado a confecção de joias de prata. Também são comuns os acessórios de couro e tecidos, que ganham charme com o ñanduti, bordado de algodão com formas circulares.

Ambulantes vendem as peças pelas ruas e em feiras regulares na região central. Em Areguá, um dos principais redutos do artesanato paraguaio, feirantes estão espalhados por três quadras e o Centro Cultural do Lago oferece variedade.

Museus. Quase 6 mil peças de arte indígena e de barro são o principal atrativo do Museu do Barro. Há cerâmicas, esculturas, vestimentas típicas e artigos sacros, parte deles do século 17.

No centro, o Cabildo expõe artigos culturais, religiosos e realiza mostras de dança e música. Perto dali fica a Manzana de la Rivera, conjunto de nove casas do período colonial que também funciona como centro cultural.

Paralelo à temática histórica e cultural, o Museu do Futebol, em Luque, a 18 quilômetros de Assunção, dedica seu espaço a seleções e clubes da América do Sul. Há réplicas de taças das Copas do Mundo, registro de torneios como a Libertadores... E um espaço dedicado ao Brasil. /L.V.