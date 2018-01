Todo show de flamenco em Madri será turístico, mas o da Casa Patas é o mais autêntico que você pode encontrar. Dispense o jantar e compre apenas o espetáculo, apresentadona sala dos fundos do restaurante, localizado na zona boêmia dos arredores da Plaza Santa Ana.

O show custa 15 e pode ser reservado online em casapatas.com.

La Solea

Não há bailaores aqui. A portinha do número 34

da Cava Baja, nos fundos da Plaza Mayor, leva a uma sala acanhada, com um palquinho onde só cabem

músicos e cantaores.

Olhe em sua volta na plateia, no entanto, e você vai ver andaluzes da gema, que vieram ouvir a música de sua terra. Na saída você estará na melhor rua para comer tapas em Madri.

Deflamenco.com

É tudo o que você precisa para ouvir (e ver) flamenco - em Madri e na Espanha inteira.

Clique em "Guía de flamenco" e você encontra todos os tablaos (como a Casa Patas) e bares (como o La Soleá), com direito a Google Street View. Consulte também a seção "Agenda", com os concertos das estrelas do gênero.