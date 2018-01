Flexeiras (CE)

A 150 km de Fortaleza - na metade do caminho para Jericoacoara - Flexeiras se tornou o novo point dos descolados cearenses. As águas são calminhas (sem as ondas intermitentes comuns naquele litoral) e o vento é constante (leia-se: kitesurfistas na área).

Como chegar

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Saia de Fortaleza pelo Marina Park e siga as placas para a CE-085 (Estruturante). Continue até aparecerem as placas para Flexeiras e Mundaú. O asfalto é bom e a estrada só enche em feriado.

Onde ficar

Carteiras recheadas cacifam o hotel Orixás, onde todos os quartos têm piscininhas na varanda (orixashotel.com.br; desde R$ 680). O povo do kite costuma se hospedar na pousada Nootka, que tem conforto na medida (nootka-br.com; desde R$ 180).

Onde comer

Moquecas na barraca Maré Alta, pizzas (inclusive de alga marinha) no Restaurante do Nonô, tapas no La Terracita (de um galego), massas no Ozio (de um italiano), gastronomia na Oca do Sabor. O fim de tarde é no lounge Kalangos, à beira-mar. (Agradeço as dicas à querida Denise Mustafá)