Amantes da arquitetura serão expostos imediatamente ao saboroso contraste entre os traços renascentistas que dominam Florença e as linhas modernas que dão o tom no Hotel Ambasciatori. Localizado ao lado da Igreja de Santa Maria Novella e a poucos metros da Catedral (não deixe de subir à cúpula) e da Galeria degli Uffizi – onde estão obras de grandes artistas como Botticelli e Rafael –, o hotel tem decoração contemporânea e vista para o centro. O café da manhã é servido no jardim zen, enquanto a happy hour toma conta do envidraçado Sweet Bar.

Hotel Ambasciatori: hotelambasciatori.net; desde A 62 (US$ 69)