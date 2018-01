Aposte em acessórios para variar os looks. Lenços, colares, e brincos dão cara nova a uma camiseta que já foi usada antes. Para os homens viajando a trabalho, gravatas são fáceis de levar, ocupam pouco espaço na mala e têm efeito similar. Cinto vai enrolado e encaixado dentro do sapato. Quanto à bolsa, além da principal, que vai junto ao corpo no voo, leve apenas mais uma, para a noite.