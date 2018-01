Folia do Galo o ano inteiro O Galo da Madrugada não é mais exclusivo do carnaval. Famoso por arrastar mais de 1 milhão de pessoas no Recife, o bloco criou um planejamento estratégico que deve entrar em prática até 2012. Algumas metas já em andamento: às quintas-feiras, a partir das 18 horas, haverá shows com ritmos pernambucanos na sede da agremiação (Rua da Concórdia, 984, Bairro de São José).