Fondue, clássico irresistível. E vinho para acompanhar

Turística, Zermatt reúne aproximadamente 100 restaurantes no vilarejo e 50 espalhados pela montanha. Entre os pratos típicos, destaque absoluto para o fondue de queijo das ovelhas cara-preta. Zermatt integra a região do Valais, que se orgulha de ter a maior produção de vinho da Suíça (cerca de 30% do total), sendo o branco o que mais se destaca entre apreciadores. E basta perguntar a um morador a razão de os vinhos suíços não serem reconhecidos fora do país para ouvir a confiante resposta: “porque nós consumimos tudo aqui mesmo”. Além das uvas, o Valais também tem como símbolo o damasco – a região é responsável por 98% da produção da fruta no país.