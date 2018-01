Fondue, merengue e um festival com muito creme de leite Perfeito para as noites frias, que marcam presença mesmo no verão, o fondue tem duas deliciosas versões regionais: o Fribourg fondue e o moitié-moitié. O primeiro é feito só com queijo vacherin, uma especialidade local. E o outro mescla 50% de vacherin e 50% gruyère. São mais densos que os fondues preparados com emental e, para honrar a identidade fronteiriça, vêm à mesa com os tradicionais pedaços de baguete e uma tigela de batatinhas assadas, bem alemãs. Outro produto de origem friburguesa que dá graça à culinária regional é la crème double, um creme de leite mais aveludado. Ele é a base de pratos como o gateaux de Vully, um bolo salgado com cebola e bacon, e a estrela da sobremesa típica: o merengue. Deve-se mergulhar os delicados suspiros no creme de leite e entremear os bocados com cerejas e framboesas. O creme também é a base do principal festival da região, o Bénichon. Comparado ao Dia de Ação de Graças norte-americano, é celebrado com grandes banquetes no segundo domingo de setembro - algumas fazendas recebem turistas. Mais: fribourgregion.ch/en/the-benichon.html.