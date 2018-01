Fonemas desafiadores no idioma local No cemitério de Mirogj, uma galeria ao ar livre Damjan, nosso guia em Zagreb, sentenciou: o croata é fácil, basta ler o que está escrito. "Pronunciamos tudo." Ok, só faltou dizer que se trata de uma língua eslava do sul. O "c", por exemplo, não tem o som de "c". Sem acento, é "ts". Com circunflexo ao contrário é um "tch" mais forte. Com acento agudo, "tch" mais fraco. O "h" parece um "rr" aspirado. Daí o hrrrr-va-tsca, que é como se diz Croácia por lá. E o "j" de Damjan tem som de "i". Quis aprender o básico: olá (bog), por favor (molim), com licença (oprostite). Já o obrigada (hvala) tem o agá inicial puxado. Disse um "thank you" e fui bem aceita. Ou seja: o inglês é corrente. Dá para se virar assim e com o tempo você decora o que não é obrigado a decorar, mas que vira diversão na viagem: kupaonica é banheiro. Tgr é rua. Mas não me peça para pronunciar. /M.M.