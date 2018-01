Fora de série: conheça as locações dos sucessos do momento

Você é daqueles que troca qualquer passeio de fim de semana por uma tarde no sofá de casa, assistindo séries e comendo pipoca? Que tal então unir o útil ao agradável, e planejar sua próxima viagem para cenários de sua série favorita? Da novíssima Ozark à viciante Game of Thrones, selecionamos aqui os principais cenários para que você consiga se sentir dentro das tramas mudo afora.

Além de visitar locações, nas cidades de Nova York e Los Angeles, nos Estados Unidos, também é possível conseguir tíquetes para assistir de perto as gravações de séries e shows. Sites como tvtickets.com e 1iota.com reúnem diversas opções (incluindo sucessos da Netflix). Logicamente, quanto mais popular a série, mais concorrido vai ser o ingresso. Os tíquetes costumam ser colocados à disposição com um mês de antecedência.

Outra dica: insista. Mesmo que o show desejado esteja esgotado, há desistências. Algumas vezes, são colocados novos ingressos à disposição em cima da hora. Fique de olho: você pode tirar a sorte grande.

Em Los Angeles, vale ainda dar um pulo nos estúdios da Warner para visitar cenários de clássicos como Friends (você pode sentar no sofá do Central Perk), Gilmore Girls, The Big Bang Theory. O guia pergunta para os participantes do tour as séries favoritas de cada um para priorizar esses locais. A partir de US$ 65.

