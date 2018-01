Fort Lauderdale

Distante apenas 40 quilômetros de Miami, Fort Laurderdale tem poucas opções de lazer próprias. Mas quem optar pelo voo da Azul, que começa a operar em 1.º de dezembro, tem algumas vantagens em desembarcar ali, especialmente se sua viagem tem como propósito um cruzeiro pelo Caribe - afinal, é de lá que partem os navios. Dona de um aeroporto mais tranquilo e de uma atmosfera menos frenética em comparação a Miami, a cidade tem lá seus encantos.

Não dá para perder

O grande número de canais deu a Fort Laurderdale o apelido de Veneza da Flórida. O Riverwalk Park (goriverwalk.com)é o melhor lugar para descobrir essa faceta da cidade. Dali, partem barcos de turismo que percorrem a cidade, mostrando até onde vivem as celebridades que estacionam suas lanchas no fundo de suas mansões. O local conta ainda com bares, restaurantes, lojinhas e está sempre movimentado.

A praia, por sua vez, é bem mais sossegada que Miami Beach - boa notícia para quem não gosta tanto de agito. Leve o que for comer e beber, mas o isopor com cervejinha vai ter de ficar em casa. Bebidas alcoólicas são proibidas à beira-mar.

Noite dos sonhos

Há muitos bons hotéis em Fort Laurderdale - grifes como W, The Ritz-Carlton, Marriot e Hilton têm unidades por lá, oferecendo o bom serviço que lhes é peculiar. O The Pilars (pillarshotel.com), contudo, oferece uma atmosfera mais intimista, típica dos hotéis-butique. Não à toa, ficou em terceiro lugar na seleta lista dos Melhores Lugares do Mundo para se Hospedar da revista Condé Nast. Há quartos a partir de US$ 229 o casal, que inclui uma bela piscina, Wi-Fi (grátis) e estacionamento (também grátis). O café da manhã não é, mas tem bela vista para o canal.

Gastronomia

Há de tudo um pouco na cena gastronômica local. Os frutos do mar, claro, estão em alta. A rede Truluck's (trulucks.com) é especializada em caranguejo - a unidade custa a partir de US$ 6,95, a depender do tamanho do bicho, mas há outras opções no cardápio. No Lobster Bar Sea Grille, as lagostas são o destaque. A partir de US$ 31 a unidade.

Dica de ouro

Alugue um carro para ir para Miami ou para as praias próximas, como Boca Ratón ou Palm Beach, já que o transporte público não é muito eficiente.