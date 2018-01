Fortaleza padrão quatro-estrelas

O castelo era uma defesa contra os espanhóis, então inimigos dos ingleses, e os piratas que assolaram as ilhas ao longo de séculos. Por segurança, os habitantes se mudaram para perto dele, deixando suas moradias na margem oposta. Quando o cais foi construído, em 1601, o acesso aos comerciantes deu uma razão para viver na vizinhança, e, assim, Hugh Town, única aldeia das ilhas, cresceu além do castelo. Em 1933, o Star Castle virou um hotel e, mais tarde, na 2ª Guerra Mundial, acabou acomodando centenas de soldados.

Onipresente. Quem agora cuida do lugar e de seus hóspedes é Robert Francis, com a esposa Theresa e o filho James. Ele passa suas manhãs caçando lagostas, estrelas no menu do jantar. Francis planeja incrementar o cardápio com novidades na carta de vinhos. Para isso, já plantou 7 mil videiras na esperança de produzir pinot gris, pinot noir e chardonnay em um lugar que não é conhecido como região vinícola.

Francis também pode acabar servindo-nos no bar do hotel, um antigo calabouço onde foram mantidos prisioneiros políticos no século 17. O agora aconchegante Bar Dungeon tem suas paredes revestidas com mapas das ilhas.

O resto do hotel é igualmente quente: conta com piscina interna aquecida e, nos dois primeiros andares, uma sala de jantar formal, com uma grande lareira, outra de estar, confortável, equipada com computador e jogos de cartas e tabuleiro - além de vários quartos (com diárias a partir de 147 libras ou R$ 508 até setembro). Os menores estão nas muralhas, no espaço outrora reservado ao capitão da guarnição. Escolhi um ali para que pudesse olhar para o mar e ouvir o barulho das ondas durante a noite. / V.G.