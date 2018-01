foto do leitor Apaixonadíssimo, o casal de leitores Gracie Croce e Fred Barros esteve na cidadezinha uruguaia de Colonia del Sacramento. "Estava deserta e perfeita para caminhar em meio às ruazinhas de casas coloridas e cheias de trepadeiras em flor", recorda ela. "Compramos vinho, queijo e jamón na venda de uma senhorinha que parecia saída de um filme dos anos 60 e vimos o pôr do sol no Rio da Prata."