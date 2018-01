foto do leitor Assinante do Estado, Maria Isabel Camargo Otero Filha visitou a Irlanda do Norte durante as férias, em setembro. "É um belíssimo país. Uma das muitas atrações interessantes é a ponte de cordas de Carrick-a-Rede, com piso de tábuas", diz. Com 30 metros de altura, foi erguida por pescadores há mais de 350 anos para capturarem salmão. "A vista é lindíssima."