França como você preferir

@VeronicaRibeiro

A melhor rota vai depender das suas preferências e expectativas. Em geral, reserve pelo menos cinco dias para Paris (a cidade tem atrações para um mês inteiro), destino que mais atrai brasileiros à França. Em segundo lugar vem a Provença, com seus campos de lavanda e suas praias na belíssima Riviera Francesa. As regiões de Bordeaux e Borgonha são parada certa para o enoturismo, enquanto no quesito gastronomia, Lion e seu entorno formam a maior concentração de restaurantes estrelados no país. Quem quer ver castelos medievais deve seguir para o Vale do Loire (leia mais na página 12). Opções de turismo ecológico têm ganhado destaque em Languedoc-Roussillon e na Auvérnia - que tem até vulcões (inativos, é bom que se diga nestes dias). Para esquiar, a estação de Courchevel está caindo no gosto dos brasileiros. Nossa dica é que você eleja seus interesses e fique pelo menos 3 dias em cada cidade escolhida. Para se programar: pt.franceguide.com.