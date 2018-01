França inaugura trens econômicos em abril

No entanto, assim como a maioria dos voos low cost, os trens econômicos partirão de estações afastadas do centro. Em Paris, as saídas serão da vizinha Marne La Vallée, onde fica a Disneylândia, 50 quilômetros a leste da capital. Inclua na conta, portanto, o valor do bilhete de trem até lá ( 7,30 no RER; 50 minutos desde a estação Gare de Lyon). Ainda assim, o total de 34,60 é quase a metade do cobrado pelo TGV.

A Ouigo fará ainda viagens a Montpellier, Lyon e outras.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Até a Espanha. Também em abril será inaugurado o trecho do TGV entre Barcelona e Figueres, na fronteira com a França, que reduzirá o tempo da viagem de Paris a Madri de 15 para 9 horas. De Barcelona a Paris, o percurso levará 6h30.