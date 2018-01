Frankfurt, Rio e mais A maior feira de livros do mundo, a de Frankfurt, vai ganhar edição brasileira anual a partir de 2013. E com perfil diverso do da matriz: aqui, o foco não estará nos livreiros, mas no debate entre educadores, o mercado editorial e o de tecnologia, segundo a Frankfurter Buchmesse, que organiza o evento alemão. Data e local estão definidos: 12 a 16 de junho, no paulistano prédio da Bienal.