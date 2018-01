Free shop e esteira de bagagem sem fila?

Nada mais irritante que, depois de dez horas amassada no avião, enfrentar a fila da polícia, a demora da bagagem e a loucura do free shop no aeroporto de Guarulhos. Com a experiência de algumas idas e vindas, decidi testar uma estratégia: chego e corro para o free shop, que normalmente está vazio. Saio com tudo que preciso cerca de 20 minutos depois, na contramão dos outros 300 passageiros do meu voo - para facilitar a compra e ter a certeza de encontrar o produto desejado, vale reservar antes no site dutyfreedufry.com.br. Só então vou para a esteira, agora também vazia, e pego minha mala, que muitas vezes ainda nem apareceu. Recomendo para quem, como eu, é apressadinho. N