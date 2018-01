Frio na barriga com charme vintage O quê, uma montanha-russa de madeira que fica de ponta-cabeça? Para muitos de nós que passamos nossa infância em parques de diversão, a ideia de uma montanha-russa de madeira com loopings ou espirais parece algo irracional. Afinal, as woodies - como são chamadas carinhosamente nos Estados Unidos - são conhecidas por sua beleza, e não por recursos de tirar o fôlego criados nas modernas versões feitas de aço.