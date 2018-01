Fuja da multidão, não de Cabo Frio

Cabo Frio e Arraial do Cabo ficam inevitavelmente à sombra de Búzios - e qual balneário gostaria de ter uma concorrente assim a poucos quilômetros de distância? Mas também reúnem atrativos para satisfazer com sobras os que curtem o contato com a natureza.

Saindo de Búzios, a primeira parada para quem segue de carro é Cabo Frio, a apenas 25 quilômetros. A maior cidade da região tem um quê de Guarujá e pode não ser o melhor destino para quem busca tranquilidade, mas é bem estruturada turisticamente e conta com praias que justificam a viagem.

Para aproveitar o local, fuja dos fins de semana e dos grandes feriados (no carnaval, há congestionamento até para andar). Só assim você poderá notar quão branca e fofa é a areia da Praia do Forte. E, logicamente, garantir seu lugar nela.

No canto esquerdo fica um dos grandes orgulhos locais: o Forte São Mateus, de 1620. Pequeno, mas bem conservado, proporciona uma bela vista da orla e da Ilha do Japonês, no lado esquerdo.

Chegar à ilhota lacustre demanda muita paciência para encarar a estrada de terra e algumas outras peculiaridades. Os quiosques com guarda-sóis de palha e a vista de Cabo Frio são atraentes. Mas você corre o risco de topar com música alta - e de qualidade duvidosa - chiando em alto-falantes.

Talvez você prefira evitar tudo isso e seguir para a agradável Praia do Peró, que vem recebendo novas pousadas e empreendimentos imobiliários. Se vier de Búzios, passe direto da primeira placa que indica a praia e continue pelo asfalto até a entrada principal. É nesse ponto que estão os quiosques.

Uma caminhada para o lado direito do Peró leva à Praia das Conchas, que também pode ser alcançada por terra. Mas o melhor mesmo é fazer dela apenas palco para um passeio tranquilo e contemplativo, pela areia.

Quem chega de carro, além de ter de enfrentar a estrada de terra esburacada, acaba atacado pelos "divulgadores" dos quiosques daquela parte da orla, que disputam a tapa cada cliente. Chega a ser assustador.

Biquínis

No fim de tarde, siga para o bairro da Gamboa, rumo à Rua dos Biquínis, complexo repleto de lojas de moda praia. Boa parte exibe peças produzidas nas mesmas confecções, de qualidade irregular. Mas ainda assim é possível encontrar boas ofertas e produtos mais bem acabados - basta garimpar. As lojas vendem peças avulsas e o preço médio do conjunto fica entre R$ 25 e R$ 30.

Como ir

Avião

SP-Cabo Frio-SP: aos sábados e domingos, até o início de março, a partir de R$ 438 na Gol (0300-115-2121)

SP-Rio-SP: R$ 198 na Gol, R$ 244 na Ocean Air (4004-4040) e R$ 379 na TAM (4002-5700)

Carro

Saindo São Paulo, pela Rodovia Presidente Dutra, são 596 quilômetros até o Rio. Depois de passar pela Ponte Rio-Niterói, siga para Rio Bonito até a Via Lagos, sentido Araruama-Cabo Frio. Em São Pedro da Aldeia, vá pela RJ-106 no sentido Macaé-Búzios

Ônibus

A Auto Aviação 1001 (4004- 5001) tem passagem entre São Paulo e Búzios por a partir de R$ 99,90. Saídas às sextas-feiras, 21h50, com volta aos domingos, 20h15. Saindo do Rio, a passagem custa R$ 29,10.