Furacões no Caribe

O alerta para a temporada de furacões do Atlântico vai de 1.º de junho a 30 de novembro. Os primeiros costumam ocorrer no Golfo do México; o maior risco para o Caribe começa em agosto. Os meteorologistas preveem uma temporada com até 5 grandes furacões.

Por onde passam?

Alguns não chegam em terra. Há os que ficam por ilhas próximas à África (Cabo Verde, Madeira), outros que sobem à costa do Canadá. Fora da rota: Aruba, Curaçau, Los Roques, Ilha Margarita.

Vale o risco?

O Caribe não fecha durante a temporada dos furacões, atraindo turistas com preços reduzidos. É remota a chance de sua ilha ser atingida por um furacão justo na semana em que você estiver lá. Mas se acontecer, não dá para dizer que ninguém avisou.