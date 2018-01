Fure a fila, é legal

PARIS E VERSALHES

Sua arma para furar fila no Louvre, no Quai d?Orsay e no Palácio de Versalhes se chama Paris Museum Pass (www.parismuseumpass.com). É vendido nas lojas Fnac, custa entre 32 e 64 euros e dá direito a 2, 4 ou 6 dias consecutivos de acesso a praticamente todos os museus importantes, com entradas exclusivas e sem filas nos mais disputados (em Versalhes a fila dos mortais chega a duas horas). Dar uma de furão da Torre Eiffel sai mais caro: é preciso comprar um tour guiado ou fazer reserva no restaurante Le 58 Tour Eiffel (menus desde 45 euros).

ROMA

Compre o Roma Pass (www.romapass.it), vendido por 23 euros nos postos de turismo. Com ele você entra no Coliseu sem passar pela bilheteria, que costuma ter filas longuíssimas. As piores da cidade, porém, estão no Vaticano - mas podem ser evitadas se você comprar seu ingresso pelo site oficial (www.biglietteriamusei.vatican.va). Custa 12 euros, mais 4 pela taxa de reserva.

FLORENÇA E PISA

Use a bilheteria online dos museus de Florença para não passar mais tempo na fila do que dentro da Galleria Uffizi ou da Accademia (www.b-ticket.com/b-ticket/uffizi). São 6,50 euros pelo ingresso e 4 pela reserva. A Torre de Pisa também vende parte dos ingressos com antecedência pela rede (http://boxoffice.opapisa.it); custa 17 euros.

MILÃO

Não há filas para ver a Última Ceia de Leonardo da Vinci simplesmente porque todos os ingressos são vendidos online (www.cenacolovinciano.org), por 8 euros.

GRANADA

A Alhambra pode ser o ponto alto de sua viagem à Andaluzia - isto é, caso você consiga entrar. Reserve seu horário pela internet (www.servicaixa.com); 13 euros.

BERLIM

As maiores filas da Alemanha unificada se formam desde cedinho em frente ao Bundestag, o parlamento alemão. A visita à cúpula envidraçada de Norman Foster é gratuita. Mas se você quiser esnobar a plebe e entrar pela porta lateral, faça uma reserva no Käfer, o restaurante da cúpula, que abre também para café da manhã e chá da tarde (www.feinkost-kaefer.de).

NOVA YORK

Enfrentar as filas do Empire State tira boa parte da graça da visita. Uma é inescapável: a da segurança. As outras são evitáveis. Por US$ 20 você compra seu ingresso no www.esbnyc.com e imprime em casa. E por US$ 45, sobe no elevador expresso.