O maior carnaval do mundo, segundo o Livro dos Recordes, é o carioca, com cerca de 2 milhões de pessoas nas ruas por dia. O tradicional Cordão da Bola Preta (cordaodabolapreta.com), que sai no sábado de manhã, é o que mais leva foliões – todos os anos, mais de 1 milhão pula e dança atrás da agremiação fundada em 1918. Este ano, a prefeitura transferiu o desfile da Avenida Rio Branco para a Avenida Antônio Carlos, também no centro.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Anualmente, o Bola Preta batalha com o Galo da Madrugada (foto; galodamadrugada.org.br), do Recife, pelo título de maior bloco do mundo. A agremiação pernambucana, que desfila sábado pela manhã, levou o título do Guinness em 1995 – o Bola Preta vem tentando quebrar a marca. Se quiser assistir à folia recifense sem encarar a muvuca, compre abadá para um dos camarotes (R$ 280 para homens e R$ 260 para mulheres) no site Ingresso Rápido (ingressorapido.com.br).