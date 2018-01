Ganhe milhas com o celular Na promoção Claro Milhas, a cada R$ 2 em telefonemas, serviços de voz e SMS realizados pelo celular no exterior, o cliente da Claro recebe uma milha da companhia aérea TAP. Com validade de um ano, a promoção é voltada para clientes pessoa física com planos pós-pagos. Para participar, é preciso se inscrever nos sites da TAP (www.tapvictoria.com.br) e da Claro (www.claro.com.br/claromilhas).