Garrafas e temperos de uma gigante

A empresa é precursora do enoturismo no país, com início em 1997, e após três anos em reforma reabriu em 2012 sua estrutura para receber turistas. Por ano, cerca de 35 mil pessoas visitam a Herdade, em Reguengos de Monsaraz.

É possível fazer um passeio de jipe por parte dos 490 hectares de vinhas. Conhecer o caminho que a uva faz até a garrafa - o rótulo Monte Velho responde por dois terços da produção da empresa. A visita passa pelas áreas históricas da Herdade, cujas primeiras informações datam de 1267.

O restaurante tem mesas ao ar livre e vista para as vinhas. Lá se pode fazer provas de vinhos e almoçar muito bem. Até 2010, a cozinha era assinada pela chef Ilda Vinagre, hoje uma das responsáveis pelas panelas do Bela Sintra, em São Paulo. Desde aquele ano, o chef Miguel Vaz é quem comanda. A preocupação é de uma cozinha com acentos alentejanos, com criações que conversam com o tradicional. / P.S.