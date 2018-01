Gaste pouco em pratos com estilo

Las Vegas tem uma das maiores concentrações de restaurantes estrelados do Guia Michelin - principal fonte de consulta para quem aprecia a boa gastronomia. Em alguns casos, os preços podem até ser mais atraentes do que se paga nas casas de primeira linha em São Paulo e no Rio. Oportunidade para investir em refeições refinadas assinadas por grandes chefs.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Caso do festejado Joël Robuchon, que obteve três estrelas na última edição do Michelin para o restaurante que leva seu nome, no MGM Grand. Saciar a fome no local requer disposição para desembolsar desde US$ 225 (R$ 401). Mas logo ao lado, outro restaurante comandado por ele, o L’Atelier, tem menu a partir de módicos US$ 39 (R$ 69). O clima é informal e a cozinha não decepciona.

Os hotéis, aliás, são boas opções para comer bem a preços razoáveis. O menu degustação do italiano Olives, no Bellagio, custa a partir de US$ 23,50 (R$ 42) no almoço. Com uma mistura criativa entre pratos japoneses e peruanos, o SushiSamba, no The Palazzo, atrai pelos pratos saborosos como a ostra fresca, entrada que custa US$ 3,50 (R$ 6). O ceviche de salmão com aspargos, rabanete, abacaxi e limão custa US$ 13 (R$ 23).

O Aureole, no Mandalay Bay Casino, cobra US$ 75 (R$ 133) pelo menu com três pratos. Não tão barato, mas oferece um show à parte. No estilo Missão Impossível, garçons pendurados por cabos de aço buscam vinho na adega de 55 mil garrafas, espalhadas por quatro andares climatizados.

Na estrelada Daniel Boulud Brasserie, entradinhas custam a partir de US$ 12 (R$ 21) e os pratos principais, na faixa dos US$ 46 (R$ 82). Entre as especialidades, o mega-hambúrguer com foie gras e trufas negras custa US$ 32 (R$ 57). Para bolsos recheados, o cardápio reserva extravagâncias como o caviar do Mar Cáspio: US$ 265 (R$ 473) por 20 gramas. As sobremesas saem por US$ 10 (R$ 18). Aproveite para apreciar os clipes performáticos, projetados de hora em hora na parede d’água.

Daniel Boulud Brasserie: www.danielnyc.com

Joël Robuchon e L’Atelier: www.joel-robuchon.com

Olives: www.bellagio.com/restaurants/olives.aspx

SushiSamba: www.sushisamba.com

Aureole: www.aureolelv.com