Gaste sola de sapato nos bairros étnicos

CINGAPURA - Para entender a diversidade de Cingapura, nada melhor que gastar sola de sapato pelos bairros Chinatown e Little India. Não se trata de guetos, explica a guia Winnie Ubbink. "Eles foram construídos para abrigar mais comércios, como forma de evitar a cultura do gueto", conta a guia, descendente de indianos e malaios e casada com um holandês.

Diferentemente da Chinatown nova-iorquina, a de Cingapura é limpíssima - o mesmo vale para a Little India. Saia a esmo, com uma máquina fotográfica para registrar curiosidades.

Em Chinatown, próxima à Marina Bay, ruas enfeitadas como a Temple Street lembram o bairro da Liberdade, em São Paulo, e o comércio vende bugigangas de todos os cantos da Ásia. Pequenos restaurantes, cafés e mercados também chamam a atenção.

Ao norte de Chinatown, na Little India, as mulheres se vestem com sáris e, nos mercados, todos falam tâmil, e não inglês. Não é difícil encontrar lojas com indianos tecendo longos colares de flores usados em cerimônias de casamento e outros festejos.

Ali perto, a Arab Street tem lojas e cafés espalhados por um calçadão arborizado - no fim da rua, há uma mesquita. Pare para aliviar o calor com a cerveja local, a Tiger. Se preferir, peça chá de jasmim ou ainda o típico barley drink (imagine um suco de canjica gelado. É parecido).

Comer, comer e comer. De restaurantes estrelados à comida de rua dos mercados (os food centers), tem de um tudo em Cingapura. Em Chinatown, aventure-se pelo Lau Pa Sat, bela construção vitoriana onde são vendidos pratos típicos como o carrot cake (bolo de cenoura frito). No Newton Food Centre, mais amigável para os turistas, prove o chilli crab, caranguejo mergulhado em molho picante, e as múltiplas combinações de noodles.

Reserve a noite para os restaurantes mais sofisticados - são muitos, a maioria na área da Marina Bay. O guia Makansutra, espécie de versão local do famoso Zagat americano, lista o que há de melhor para comer na cidade, dos restaurantes aos mercados.