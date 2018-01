Genialidade de Niemeyer e praças renovadas em BH

Inaugurado em 1943, o conjunto é conhecido pela imagem da Igreja de São Francisco de Assis. Tombada pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), a construção junta os traços de Niemeyer aos murais de Cândido Portinari. Espalhadas em torno do lago, encontram-se ainda o Museu de Arte da Pampulha e a Casa do Baile.

O roteiro pela capital mineira segue por outro ponto emblemático: a Savassi. Área turística, com hotéis, lojas e restaurantes, o bairro foi revitalizado, e a obra, entregue no ano passado. As ruas em volta da Praça Diogo de Vasconcelos estão fechadas ao trânsito de veículos.

Perto dali, a Praça da Liberdade vem passando por uma grande transformação desde 2010. Os prédios do século 19 que cercam os jardins da praça deixaram de abrigar órgãos do governo para acolher centros culturais. O Circuito Cultural Praça da Liberdade (circuitoculturalliberdade.com.br) inclui instituições como o Espaço TIM UFMG do Conhecimento, o Museu das Minas e do Metal - EBX e o Memorial Minas Gerais - Vale. O mais novo integrante da lista é o Centro de Arte Popular Cemig, aberto em 2012. Às quintas-feiras, o funcionamento é estendido, resultando numa interessante noite cultural.

E tem mais a caminho. Quatro espaços do circuito estão em fase final: a Casa Fiat de Cultura, o Centro Cultural Banco do Brasil, o Centro de Referência da Economia Criativa Sebrae - MG e o Museu do Automóvel. Em volta da praça há ainda a Biblioteca Pública e o Palácio da Liberdade, antiga sede do governo aberta à visitação.

Bela vista. Com projeto de Roberto Burle Marx, o Parque das Mangabeiras está aos pés da Serra do Curral. Tem flora nativa, 30 espécies de mamíferos e 160 tipos de aves. Por mês, recebe 30 mil visitantes, atrás das trilhas, da pista de skate e das quadras. Renovado recentemente, o mirante do Parque das Mangabeiras é o endereço para ver a cidade do alto. / NATHALIA MOLINA, ESPECIAL PARA O ESTADO