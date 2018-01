Gilson Gelson

só podia ser o nosso especialista em destinos heterodoxos

Pessoas, enquanto os gringos desembarcam aos montes no Rio, a gente que sabe das coisas está despencando para Florianópolis. O quê? Floripa no carnaval vira a cidade mais gay do Brasil! A ideia é passar o dia inteiro no canto esquerdo da Praia Mole, na barraca do Deca, e depois se

jogar no carnaval de rua que ainda existe no centrinho da ilha. Quem tem fôlego emenda nas festas que ocorrem todas as noites. Acho que na volta vou precisar de férias pra me recuperar dessa folia toda !"