Glamour na neve à moda europeia Você pode não reconhecê-los, mas a pompa e elegância que toma conta de Courchevel (courchevel.com) a cada temporada fria logo indica que se trata de um recanto de chiques e famosos. Afinal, quando de férias, eles vão mesmo atrás do que é bom: o destino francês oferece infraestrutura impecável para esportes de inverno há 60 anos, com pistas exclusivas, resorts de altíssimo luxo - seis dos 11 primeiros cinco-estrelas do país estão na região -, restaurantes com estrela Michelin e uma paisagem que inclui nada menos que o Mont Blanc no horizonte.