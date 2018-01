Goethe e 16 museus O principal hub da Alemanha, onde passageiros da Lufthansa (lufthansa.com) fazem conexões - a parada, na ida ou na volta, pode sair de graça ou, no máximo, 75, de acordo com trecho voado e classe do bilhete -, fica em uma cidade pouco divulgada turisticamente. Mas Frankfurt, coração financeiro do país, mais procurada por viajantes a negócios, tem seu charme.