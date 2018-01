Golfinhos e tartarugas, para ver e preservar Dois projetos icônicos zelam pela preservação da fauna local em Fernando de Noronha. Cerca de 40 mil pessoas por ano visitam a base do Projeto Tamar (www.tamar.org.br), que tem como foco as tartarugas marinhas. Todas as noites, a partir das 21 horas, há palestras sobre a fauna local. Mediante agendamento, visitantes podem acompanhar a captura dos animais às segundas e quintas-feiras e, de dezembro a junho, observar o monitoramento noturno da Praia do Leão e a abertura dos ninhos.