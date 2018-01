Gostinho de Alsácia em plena Champs-Elysées

Um pouco do clima natalino da Alsácia pode ser experimentado em Paris durante o mês de dezembro, caso ir à região do leste francês não esteja nos seus planos. No número 39 da avenida Champs Elysées, a Maison de l’Alsace abriga um pequeno mercado de Natal.

Inaugurado em 24 de novembro e previsto para funcionar até o dia 23, sexta-feira, tem chalés preparados para mostrar ao visitante um pouco da vida alsaciana e suas diferenças em relação a Paris. Criações dos artistas de Estrasburgo, Colmar e arredores também estão expostas.

Além de experimentar os pães típicos e apreciar o artesanato da região leste da França, aproveite para tirar dúvidas turísticas sobre a região. Você será atendido como se já estivesse em uma cidade da Alsácia. A Maison funciona todos os dias, das 11 às 20 horas.

Perto dali, no trecho que vai da Avenue Matignon até a Place de la Concorde, o Marché de Noël da Champs Elysées é uma ótima opção de passeio e de compras na capital francesa.

Ao todo, são cerca de 170 chalés de madeira pintados de branco que reúnem expositores de comidas, bebidas, artigos de lã e produtos de decoração nos dois lados da famosa avenida. Nem todos são franceses. Você vai encontrar muitos romenos entre os expositores, principalmente os que fazem crepes.

Tampouco será difícil esbarrar em um chalé brasileiro, facilmente identificável pelas cores verde e amarelo que destoam do branco predominante nas demais barracas. Ali funciona uma churrascaria comandada por dois brasileiros que vivem na França há oito anos. Diariamente, uma apresentação de capoeira, samba e forró se encarrega de apresentar um pouco do Brasil aos visitantes. Jantar e show saem por 31.