Gosto apurado: de garfo (e taça) em punho

Mas você, homem insaciável das coisas boas da vida, quer sempre mais. Então se dirija aos arredores da Sorbonne, no Quartier Latin. Numa ruazinha aprazível, de frente para a Bibliothèque Sainte-Barbe, está o De Vinis Illustribus. No local, há tempos funciona uma loja de vinhos. Era onde Hemingway se abastecia. Chegou a ser a principal do ramo na Paris dos anos 60. Em 1994, Lionel Michelin, um ex-executivo do setor de telecomunicações, o transformou em algo mais especializado. Ele garimpa vinhos raros, de safras antigas. Roda a França em busca de viúvas que topem vender a tão querida adega do falecido, agora sem serventia. Na clientela, sommeliers de restaurantes famosos e novos ricos em geral querendo se sentir gente diferenciada.

"Um dia entrou um japonês querendo um Château Mouton Rothschild 1945/First Cru Classé of Pauillac, porque era o ano de nascimento dele. Consegui uma garrafa: 6 mil na época; hoje vale 10 mil", dá o tom o Lionel. No meu ano, 1974, ele disse que não houve safra digna de lembrança na França. Eu já desconfiava...

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mas você não precisa ter a conta bancária daquele japonês para provar os vinhos. Pode descer à adega com fundações de 1636 e mergulhar numa degustação inesquecível. Lionel me ofereceu o Tour de France dos Vinhedos, que custa 105. Foram quatro tipos de vinho: um Pouilly Fuissé 2001 (Borgonha) com queijo comté; um Château La Horse 2005 (Bordeaux) com presunto, salame e terrine de foie gras; um Châteauneuf du Pape Ménétrier 1978 (Rhône) com torta de cogumelos e brotos de alface; e, terminando, um Banyuls Coume del Mas 2007 (vinho doce fortificado de Roussillon) com gorgonzola e macarons de chocolate e café.

Bom, eu acho que não consigo descrever o quão bom foi aquilo. Lionel normalmente não participa das degustações, mas se eu fosse você insistiria para que ele se sentasse à mesa também. Tudo fica ainda melhor com as informações, as histórias, a paixão dele pelo Santos do Pelé. É um devoto da causa, diligente e sem uma gota do pedantismo dos homens que tratam vinho por "néctar dos deuses" (ui!). Antes de me despedir e cambalear escada acima perguntei qual o melhor vinho que existe. "O próximo", Lionel respondeu de bate-pronto. Passeio perfeito para um final de tarde ensolarado depois de uma visita à Notre Dame, que fica a nem dez minutos de caminhada.

E que tal um giro por Saint-Germain-des-Prés, o bairro do jazz e das letras nos anos 50 e 60? É verdade que muitos dos bares musicais se foram, livrarias viraram butiques... Mas como dizem os parisienses, se tudo está diferente, nada realmente mudou no pedaço da cidade onde viveram Danton, Marat, Diderot, Rimbaud, Duras, Gainsbourg... onde beberam Fitzgerald, Joyce, Hemingway, Sartre, Beauvoir... onde tocaram Miles, Ellington e Parker... Você pode simplesmente sentar no Café de Flore, quem sabe no Les Deux Magots, e ver a agitação da rua. Ou, se for um homem, digamos, aberto a novas experiências, contratar um passeio a pé da agência Robert Pink para percorrer lojas de chocolate e galerias de arte. A mistura é boa. Custa 80 por pessoa, degustações inclusas, e dura três horas.

Passa pela casa Pierre Hermé, antiga dinastia de confeiteiros da Alsácia, pela Pierre Marcolini, com seus bombons apimentados, La Pistacherie (delícias à base de pistache) e a Grom, o novo melhor sorvete de Paris. A guia Marion Prouteau, fundadora e única funcionária da agência, é uma historiadora da arte com uma queda por arte contemporânea. Mas eu relevei isso quando ela me encaminhou ao Un Dimanche à Paris, misto de salão de chá, restaurante, escola de pâtisserie, e insistiu para que eu provasse o chocolate quente do lugar. A moça sabe das coisas.