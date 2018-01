Gramado comemora 30 anos do Natal Luz com novas atrações e show de Kleiton e Kledir

GRAMADO - Quando o Natal Luz começou, em 1985, grande parte de nós não ousava desconfiar da existência do Papai Noel. O tempo passou e, ao contrário do que ocorre com algumas de nossas crenças, o evento da simpática Gramado, no Rio Grande do Sul, só ganhou força e mais espectadores – foram cerca de 2 milhões de visitantes no ano passado.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O que parece contraditório tem sua explicação. Com o slogan Aqui eu Volto a Acreditar na Magia do Natal e mais de 500 apresentações, a maioria gratuita, o Natal Luz vem se reinventando a cada edição, atraindo tanto crianças, cujo encantamento diante do Bom Velhinho é contagiante, quanto adolescentes e adultos de todas as idades, interessados em ver os espetáculos de luzes, cores e magia e conhecer (ou revisitar) a cidade turística, famosa, entre outras coisas, por seu aclamado festival de cinema anual.

Para celebrar os 30 anos do evento, que começa nesta sexta, 30, e vai até 17 de janeiro, seus quatro principais shows foram renovados: Eu sou Maria – Nativitaten , no Lago Joaquina Bier, Grande Desfile de Natal , na área do ExpoGramado, Natal Mágico de Kronnus , no Palácio dos Festivais, e Natal pelo Mundo , no Pavilhão do ExpoGramado, que substitui a tradicional Fantástica Fábrica de Natal. Dessa vez, a sua personagem principal aparece mais velha, já trintona. Sem perder a inocência infantil necessária a quem quer viver a magia da data, porém, ela leva o público a uma viagem pelas celebrações de Natal mundo afora. Todos eles são pagos, com ingressos que podem ser comprados no site natalluzdegramado.com.br, a partir de R$ 50.

Além dos quatro espetáculos, há ainda inúmeras atrações gratuitas na Vila de Natal e na Rua Coberta, desde a Árvore Cantante até apresentações de orquestras e shows de artistas que trazem à tona a marca gaúcha na música brasileira, como Kleiton & Kledir, Elton Saldanha, Os Fagundes, Banda Melody, Claus e Vanessa, Vitor Ramil, entre outros. Além do Show de Acendimento das Luzes, que ocorre em frente ao Palácio dos Festivais diariamente.

Veja como foi o comcinho da festa aqui.

Confira a programação deste fim de semana de abertura:

Dia 30 de Outubro - sexta feira

19 horas - Abertura Oficial do Natal Luz com apresentação da Orquestra de Gramado - Rua Coberta.

20h30min - Show de Acendimento das Luzes - em frente o Palácio dos Festivais.

Dia 31 de Outubro - sábado

16 horas - Vila de Natal - Clow Noela - ExpoGramado.

18 horas - Parada de Natal - Avenida Borges de Medeiros.

18 horas - Tannenbaumfest - Avenida Borges de Medeiros.

18h30min - Natal Pelo Mundo - ExpoGramado.

19h30min - Orquestra de Violões - Rua Coberta.

20h30min - Show de Acendimento das Luzes - em frente o Palácio dos Festivais.

21h30min - Eu Sou Maria - Nativitaten - Lago Joaquina Rita Bier.

Dia 1º de Novembro - domingo

16 horas - Vila de Natal - Fritz o Chapéu do Papai Noel - ExpoGramado.

16 horas - Parada de Natal - Avenida Borges de Medeiros.

18 horas - Exposição de Renas e Exposição Quebra Nozes - Centro de Gramado.

19h30min - Árvore Cantante - Rua Coberta.

20h30min - Show de Acendimento das Luzes - em frente o Palácio dos Festivais.

21h30min - Grande Desfile de Natal 30 anos – ExpoGramado.

Programação completa em: natalluzdegramado.com.br.

COMO CHEGAR