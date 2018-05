Gramado lança casamentos-relâmpago, como os de Las Vegas

Já sonhou em um casamento a jato, como em Las Vegas, nos Estados Unidos? Pois agora a distância não será mais uma questão. A partir de maio deste ano, passa a funcionar em Gramado, no Rio Grande do Sul, o espaço temático Casamento dos Sonhos, que tem capela e Elvis Presley para realizar cerimônias ao estilo da cidade norte-americana.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os pombinhos que se interessarem pelo serviço (que custará entre R$ 490 e R$ 1.600) poderão escolher entre três mil modelos de aliança e 100 figurinos para o dia especial, todos eles vindos de Orlando. O cover de Elvis Presley assume mais funções, além de apresentar alguns sucessos do rei do rock durante o casamento: poderá buscar o casal no hotel, de limousine ou em uma Ferrari. Há também a possibilidade de se casar na carruagem da Cinderela, com vestido de princesa e tudo mais.

Para os que desejam se casar e ainda não descolaram o pretendente, não há motivos para se preocupar. O espaço deixa à disposição uma Miss e um Mister Gramado para ocupar o espaço da noiva ou do noivo, em uma cerimônia de mentirinha, é claro. Já para os casamentos oficiais, um juiz de paz é o responsável pela celebração.

O espaço temático Casamento dos Sonhos funcionará diariamente das 9h às 21h e poderá realizar até 100 casamentos por dia. Os pacotes serão vendidos nas agências de turismo da própria Gramado.