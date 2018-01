Greenwich Não é propriamente em Londres que Michael Jackson faria a tal temporada de 50 shows - mas em Greenwich, antiga capital das navegações inglesas. Ali foi construído um complexo originalmente chamado Millenium Dome. Depois de fracassar na virada do milênio, o lugar foi reconceituado como O2 Arena - e estava indo bem, até ver seu nome ligado à morte do rei do pop. Urucubaca à parte, Greenwich, com o Museu Marítimo, o Observatório Real e a Casa da Rainha, rende um belo passeio. O jeito mais divertido de chegar é pelo Tâmisa; as lanchas Thames Clippers (thamesclippers.com) partem a cada 20 minutos. Do píer Waterloo (em frente à roda-gigante LondonEye) à 02 Arena são 40 minutos, passando por baixo da London Bridge. O passe de um dia custa 12 libras.