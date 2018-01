Grifes e agito em meio ao clássico de Montreal

Michael Kaminer, The New York Times

Um trecho do lado oeste da Rue St. Paul, onde outrora lojas de souvenirs kitsch se destacavam, virou um centro de confluência para a alta moda. Enormes e antigas janelas em prédios de pedra agora restaurados exibem vitrines do momento, com looks capazes de rivalizar com Nova York e Paris – porém, com o clima despreocupado de Montreal. Tudo isso turbinado por uma série de bares, hotéis e galerias descoladas que realçam a elegância da região.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Com placas em francês e um charme característico, este pequeno trecho da rua já cativou tanto moradores exigentes quanto turistas curiosos, que não hesitam em desbravar os cantinhos peculiares da cidade. Para começar, destacamos os endereços de moda realmente imperdíveis.

SSENSE Boutique

Este polo de roupas de marca que antes só vendia pela internet, abriu sua primeira butique, no número 90 da St. Paul Ouest. Com detalhes em aço industrial e piso de madeira de demolição, os destaques – além do prédio em si – são as peças com etiquetas de Marc Jacobs, Proenza Schouler, Van Assche Kris e Lanvin. De 150 a 5.000 dólares canadenses (R$ 290 a R$ 9.677).

Reborn

Com seu radar infalível para detectar futuros sucessos entre os estilistas – como Boris Bidjan Saberi, da moda masculina, e Raquel Allegra na moda feminina, para citar alguns exemplos –, a pequena butique de Brigitte Chartrand, no número 231 da St. Paul Ouest, causa grande sensação entre locais e visitantes. Os preços dos produtos variam de 250 a 5.000 dólares canadenses (R$ 483 a 9.676).

Boutique Denis Gagnon

Todas os itens da coleção estática, porém sensual, de Denis Gagnon, incluindo as peças de couro desgastado próprias para um look noturno, são produzidas nesta loja no 170B da Rue St. Paul Ouest, com total pinta de bunker sob o elegante Hotel Le Petit. Peças entre US$ 120 e US$ 1.300 (R$ 229 a 2.482)

UandI

Modelos atualizados de marcas como Polo Ralph Lauren, Penfield e Levi’s preenchem as araras desta loja pequena e espartana, que ocupa o número 215 da St. Paul Ouest. Artigos custam entre US$ 120 e US$ 1.300 (R$ 229 a 2.482).

Quai 417

Philippe Dubuc – famoso por incluir detalhes subversivos em seus looks, como punhos de camisa cortados – abriu em novembro de 2011 esta loja multimarcas, poucos passos ao norte de St. Paul, no número 417. Suas criações mesclam cubos amarelados com influências europeias, como Jean Colonna, AFVandevorst e Premiata. Preços entre US$ 195 e US$ 995 (R$ 372 a 1.900).