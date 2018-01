Grifes e descontos inacreditáveis na meca das sacolas

Comprar em Miami não é assunto para amadores. Primeira lição: leve uma mala vazia, porque nessa meca do consumo o exagero é inevitável. Feito isso, determine um foco: roupas de grife, peças com descontos inacreditáveis, cosméticos, acessórios, antiguidades... As regiões da cidade têm estilos bem diferentes. Basta escolher o seu. Em South Beach, por exemplo, estão lojas sofisticadas, principalmente na Collins Avenue e na Lincoln Road, entre as ruas 5ª e 8ª. Na Collins Avenue, o desfile das grifes - algumas chiques, outras nem tanto - ocorre em imóveis históricos no melhor estilo art déco. Lado a lado, Armani, Quicksilver, Puma, Levis, Banana Republic e Gap. Os preços, simpáticos para padrões brasileiros, estão longe de ser os melhores da cidade. Pausa para uma dica: se conseguir, guarde seus dólares para outlets como o Dolphin Mall, onde você encontra produtos de todas essas marcas com os preços pela metade, ou ainda menores. Vale conhecer a Lincoln Road, uma rua transformada em shopping a céu aberto, com variadas lojas. Tem de tudo, de calçados à tradicional chocolateria californiana Ghirardelli, que vende sorvete e milk-shake - parada obrigatória no calor avassalador da cidade. Para quem quer todas as marcas em um único lugar, as lojas de departamento resolvem o "problema". South Beach tem Saks Fifth Avenue e Neiman Marcus, mas em outras regiões da cidade, como Coral Gables, Bloomingdale?s, Macy?s e Nordstrom também fazem moda. Pensou em eletrônicos? Vá a lojas especializadas como Circuit City e Best Buy, espalhadas por toda Miami. Difícil não fazer bom negócio, mas antes de estourar o cartão, lembre que há uma alfândega a caminho de casa. DESIGN O Design Distric mergulhou na decadência na década de 1980, mas já recuperou sua vocação original. Autodenominado "uma milha quadrada de puro estilo", é hoje point de showrooms de artigos de decoração. Entre na Kartell (www.kartell.it), que com projeto clean e móveis modernos de plástico, faz a cabeça dos antenados em arte de interiores.