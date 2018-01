Guia básico de Manaus para aguçar os sentidos

Depois de receber a Copa do Mundo, Manaus volta ao cenário mundial ao ser indicada pelo Comitê Rio como possível sede das partidas de futebol da Olimpíada, em 2016. "No mundo inteiro a Amazônia tem repercussão", disse Carlos Arthur Nuzman, presidente da entidade. E ele tem razão. Mescla de uma arquitetura histórica, que remete ao Ciclo da Borracha entre os séculos XIX e XX, do caótico concreto moderno, fruto do desenvolvimento imposto pela Zona Franca durante a ditadura militar, e do colorido da maior reserva vegetal tropical do mundo, a cidade merece ser visitada e apreciada de todos os modos.

Ainda caberá à Fifa decidir sobre a presença de Manaus nos Jogos, mas você não precisa esperar até lá para conhecer suas riquezas - até porque, caso a indicação se confirme, os preços na região deverão subir consideravelmente. Pensando nisso, selecionamos dez lugares indispensáveis para você incluir no roteiro. Todos eles vão aguçar seus cinco sentidos.

1. Teatro Amazonas

Nem é preciso entrar no maior símbolo do auge do Ciclo da Borracha para prestar atenção à sua imponência. Ainda do lado de fora, surpreenda-se com o desenho ondulado do calçadão, uma representação feita em 1901 do encontro dos rios Negro e Solimões (fonte de inspiração para o famoso calçamento de Copacabana). Há duas formas de conhecer bem a parte interna do prédio, inaugurado em 1896. A primeira delas é por meio de visitas guiadas de segunda a sábado, entre 9 e 17 horas, a R$ 20. A segunda é assistindo a um espetáculo, dando vida à sua experiência diante da cultura local - por isso, recomendamos que faça os dois. Se for no primeiro semestre, você terá a chance de curtir o Festival Amazonas de Ópera entre 20 de abril e 4 de junho, e o Festival de Jazz, de 26 a 30 de junho. Ingressos para as visitas e os festivais em bestseat.com.br. (Praça São Sebastião; 92-3232-1768).

2. Palacete Provincial

Ainda no centro, você vai se deparar com um dos prédios mais antigos de Manaus. O edifício, cuja as primeiras notícias datam de 1867, abrigou diversos órgãos públicos, incluindo a polícia militar, até respirar cultura do teto ao chão: hoje funcionam no local o Museu de Numismática, o Museu da Imagem e do Som, o Museu Tiradentes, a Pinacoteca do Estado, o Ateliê do Restauro, o Salão de Arqueologia e o Laboratório de Arqueologia. Com entrada gratuita, o prédio está aberto de terça e quarta entre 9 e 17 horas, de quinta e sexta entre 9 e 19 horas e aos domingos das 16 até 20 horas. Mais: oesta.do/palacetemanaus. (Praça Heliodoro Balbi, conhecida como Praça da Polícia, s/n; 92-3631-6047).

3. Mercado Adolpho Lisboa

Ir a uma grande cidade e não visitar seu mercado central é um desperdício, seja pela arquitetura - no caso manauense, inspirada no "irmão" francês Les Halles -, pelos produtos típicos que são vendidos - dos temperos e peixes que dão gosto à culinária regional aos inúmeros artesanatos indígenas -, ou pela movimentação de moradores. Com 131 anos, o edifício no estilo art noveau está novinho em folha após a restauração, realizada em 2013, e abre de segunda a sábado, das 8 às 17 horas, e aos domingos, entre 6 e 12h. (Rua dos Barés, 46).

4. Cachoeiras de Presidente Figueiredo

Tire um dia para dar uma escapulida até a vizinha Presidente Figueiredo se quiser desbravar um pouquinho da natureza amazônica. A 133 quilômetros da capital, você vai encontrar grutas, corredeiras, cavernas e mais de 100 cachoeiras. Algumas possuem hospedagem, restaurantes (a maioria deles fica no Parque Urubuí) e a possibilidade de praticar esportes como rafting, caiaque, boia cross e tirolesa. Para saber mais sobre cada uma, acesse oesta.do/presidentefigueiredo. É possível se aventurar sozinho, indo de carro ou de ônibus pela BR-174, ou contratar os serviços de uma agência local. O passeio dura cerca de 9 horas, inclui até três paradas, além do almoço, e custa cerca de R$ 200 por pessoa. A Amazon Explorers (amazonexplorers.tur.br) e a Fon Tour (fontur.com.br) fecham grupos de 5 a 6 pessoas, basta ligar para fazer a reserva.

5. Museu da Amazônia

"Um museu vivo". É assim que se define este parque, que ocupa 100 hectares da Reserva Adolpho Ducke e foi aberto em 2009. Aqui, mais do que em qualquer outro lugar, você testará todos os seus sentidos para conhecer de perto a complexidade e riqueza da biodiversidade amazônica. Entender melhor as tradições indígenas, descobrir os segredos do rio Negro, caminhar pelas cinco trilhas da mata, passar pelo viveiro de orquídeas e bromélias, subir os 242 degraus da Torre de Observação para avistar, a 42 metros de altura, toda a floresta e, de quebra, fazer uma bela selfie... Tudo isso está à disposição de terça a domingo, entre 9 e 17 horas. Os ingressos, que incluem visitas guiadas, vão desde R$ 8 até R$ 30. De terça-feira, a entrada é gratuita e você só paga para subir na torre (R$ 16). Mais: museudaamazonia.org.br. (Avenida Margarita , antiga Uirapuru, s/n; 92-3582-3188).

6. Pernoite na selva

Quer um pouco mais de aventura? Então troque o dia pela noite no meio da selva. Parece perigoso, mas não é. Com guias capacitados - normalmente os hotéis na região oferecem este serviço -, é possível seguir por trilhas durante o pôr do sol até a chegada a um ponto onde o acampamento é montado e o jantar, servido. O grande objetivo é ver, ou ao menos ouvir, os animais de hábitos noturnos, com destaque para a onça-pintada. Alguns passeios também permitem a pesca em canoas. Sem luxo, a noite de sono no coração da Amazônia acontece em cima de redes.

7. Ponta Negra

Para os amantes de praia, Manaus também é opção. Localizado na Zona Oeste da cidade, o bairro foi um antigo balneário, aberto ao público somente na década de 1960 e, mesmo assim, com acesso bem precário. Hoje em dia, é uma das áreas mais refinadas da capital, concentrando condomínios de luxo e o Shopping Ponta Negra (shoppingpontanegra.com.br), repleto de lojas de grife. A orla, revitalizada entre 2011 e 2013, ainda oferece anfiteatros, jardins, quadras e mirantes. Aos fins de semana, a avenida é fechada para carros e vira um grande calçadão. Mas atenção: se quiser se banhar nas águas do Atlântico, vá entre 6h e 17h e quando tiver salva-vidas, senão é proibido.

8. Encontro das águas

Esqueça todo o degradê que você já observou em rios e mares pelo mundo. Por 6 quilômetros, seus olhos vão ver apenas duas cores de água, preta e marrom, que correm lado a lado, sem se misturar, como se disputassem espaço até, finalmente, se encontrarem. Assim é com os rios Negro e Solimões. O fenômeno natural, que ocorre por causa das diferentes temperatura, densidade e velocidade de cada um deles, é um dos atrativos principais de Manaus. Várias operadoras fazem o passeio, que dura cerca de 8 horas e inclui almoço e paradas em outros locais da região, como o Parque Ecológico Janauary (oesta.do/janauary) e comunidades ribeirinhas.

9. Comidas típicas

Encontrar todo tipo de comida, da coreana à portuguesa, não será difícil em Manaus, afinal estamos falando de uma cidade com 2 milhões de habitantes. Mas tanto quanto ir ao mercadão, sentar num bom restaurante que sirva o melhor da cozinha amazonense é obrigatório. Entre os famosos pratos, está o sanduíche de Tucumã, chamado pelos manauaras de "x-caboquinho" e presente em quase todas as lanchonetes da capital - uma das mais conhecidas é o Café Regional Priscila (Rua das Laranjeiras, 220; 92-3236-4401). O variado cardápio de peixes - o Rio Amazonas concentra cerca de 2 mil espécies, para se ter uma ideia - inclui o pirarucu com farofa e a costela de tambaqui. No badalado Banzeiro (restaurantebanzeiro.com.br), esta última é servida com farofa de ovo e baião de dois. No fim de tarde, sentar no Bar do Armando (oesta.do/bardoarmando), em frente ao Teatro Amazonas, é coisa certa. Lá, experimente o sanduíche de pernil embalado por sons da MPB e do samba.

10. Central de Artesanato Branco e Silva

Por fim, é hora de ir às compras. Reserve um tempo para conhecer e, quem sabe, levar para casa peças de madeira, cerâmicas, acessórios feitos e comercializados por comunidades indígenas da região - segundo o censo do IBGE de 2010, o Amazonas é o Estado com mais índios no País (0,2% da população local). As 28 lojas do centro de compras ficam abertas entre 12 e 18 horas de segunda, 9 e 18 horas de terça à sexta e das 9 às 16 horas de sábado. Evite ir no horário de almoço, já que muitas fecham temporariamente as portas. (Avenida Ypiranga Monteiro, antiga Rua Recife, 1999; 92-3236-1241).

*Para saber mais sobre o Amazonas, acesse visitamazonastour.com.