Guia de roteiros e preservação Textos inéditos dos ambientalistas Hylton Murray-Philipson e Thomas Lovejoy dão o tom da versão em inglês do guia Amazon Unibanco Guide (272 págs., R$ 55), lançamento da Beï Editora. Na versão direcionada aos estrangeiros, além de cem indicações de hotéis e restaurantes da região, foram acrescentados textos que explicam aspectos cruciais da floresta e informações e dicas de como viajar de forma segura pela Amazônia. Uma das intenções da publicação é servir para ampliar a reflexão sobre o meio ambiente. Boa pedida de leitura, mesmo para os brasileiros. Pelas páginas, o leitor também conhece 84 localidades amazônicas. Completam o volume outros dois artigos, assinados pela antropóloga Betty Mindlin e pelo arqueólogo Eduardo Alves. As imagens foram feitas por especialistas no assunto. Araquém Alcântara, Luiz Braga, Cristiano Mascaro, Zig Koch e Rosa Gauditano são alguns dos craques que trabalharam no guia.