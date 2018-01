Guia pelo mundo dos aplicativos

.

Graças aos aplicativos, o número de funções de um smartphone pode chegar a 10 mil, o total destes programinhas existentes no mercado. Ou 100 mil, no caso específico do iPod. Que o diga a representante comercial carioca Patrícia Guimarães, de 28 anos. Para ir aos Estados Unidos no dia 24, ela já tratou de baixar para seu aparelho localizadores de restaurantes, um aplicativo que dá a previsão do tempo e até o do banco. Todos de graça. E fez questão de pagar por outros que considera úteis. "Comprei os mapas do metrô de Nova York e dos parques da Disney." Selecionamos alguns dos aplicativos mais bacanas para quem vai cair na estrada - lembre-se de que, se tiver mais de 10 megabytes, o programa precisa, primeiro, ser baixado no computador e, só então, transferido para o smartphone. Confira.

Pequenos e poderosos Do alto do Everest ao Pacífico Wi-Fi na praia, no parque e na rua Para telefones com Android: No site www.androlib.com, seção travel: Budgets: tem ferramentas para ajudá-lo a administrar seu dinheiro durante viagens. Você pode controlar o total de despesas em determinado período e ver qual item está pesando mais (grátis) Ring for Service: indica os hotéis que têm quartos vagos na região que você procura. Também pode ser usado para encontrar locadoras de carro (US$ 0,99) VeliMap: mostra locais de aluguel de bicicleta em 11 cidades europeias. Também informa onde você pode estacioná-las com segurança (grátis) Places Directory: atualiza sua localização e indica restaurantes, cinemas e hotéis por perto (grátis) NY Times Travel Widget: você pode ter acesso às últimas notícias publicadas sobre viagens. A atualização é constante (grátis) Location Scout: destinado aos cinéfilos, indica locais que serviram de set para produções cinematográficas (grátis) No site www.android.com/market/free.html, seção travel: Star Translate: capaz de traduzir voz e texto utilizando os serviços do Google. Inclui a função dicionário (grátis) Hotels near me: além de indicar hotéis com quartos disponíveis, permite que você faça sua reserva. Reúne 66 mil hotéis em 71 países (grátis) My maps editor: permite que você crie seu mapa personalizado. Utilizando o sistema do Google Maps e o GPS é possível editá-lo, inserir fotos do seu telefone e enviá-lo para amigos (grátis) Nos dois sites é fácil achar aplicativos que mostram detalhes sobre o transporte público e mapas das cidades. Veja alguns: Parisiti: Paris, França (€ 1,49) London Tube: Londres, Reino Unido (€ 1) New York Subway: Nova York, EUA (€ 1) Tourist: Istambul, Turquia (grátis) Go! Sydney: Sidney, Austrália (grátis) Para iPhone No www.apple.com/iphone/apps-for-everything, seção travel: SodaSnap: transforme qualquer foto tirada do seu iPhone em um cartão-postal. Escreva uma mensagem e envie aos seus amigos por e-mail (grátis) TravelTracker: coloque as informações da sua viagem no celular e receba notícias do itinerário, alterações de fuso horário, dicas sobre o que levar na mala e controle de despesas (US$ 7,99) GoogleEarth: dê uma bisbilhotada em qualquer ponto do mundo com o sistema de satélite global do Google. Busque locais específicos no Google Local Search (grátis) Frommer's Guide: consulte as indicações dos guias Frommer"s de Londres, Paris ou São Francisco para melhor aproveitar a viagem (US$ 9,99 cada) Lonely Planet City Guides: os guias de 20 cidades já estão disponíveis, com conteúdo separado em cultura, história, comida e artes. Também há mapas interativos, conectados com o GPS (de US$ 9,99 a US$ 15,99) STB: consulte conteúdos sobre intercâmbio do Student Travel Bureau, em português. Com informações sobre os destinos mais escolhidos pelos jovens e dicas para tirar vistos e seguros de saúde (grátis) Realidade aumentada

Imagine apontar seu celular para o Coliseu e, em seguida, receber, na tela do seu celular, informações sobre o monumento e o que há ao redor dele. Sim, isso é possível. E em vários pontos de cada cidade turística. Essa é a tal da Realidade Aumentada. É só baixar um aplicativo no seu smartphone para tirar proveito de mais essa facilidade tecnológica. O GPS e a bússola digital mostram ao sistema a exata localização do aparelho e o sensor de movimento permite saber para qual direção ele está apontado. Enquanto tudo isso acontece, o celular está conectado à internet, e busca dados sobre a região. O Wikitude fornece dados de 600 mil pontos turísticos e está disponível para IPhone e Android (grátis).