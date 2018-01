Gundaroo, novo berço do rústico vinho vintage Ao lado da rodovia que vem de Sydney, considere parar em Gundaroo. Caminhe pelos três quarteirões da rua principal conferindo quinquilharias na Antiga Trading e bebericando sidra no Gundaroo Colonnial Inn. O Crowes Restaurant serve linguiças e um pato defumado incríveis. A cidade fica no coração do novo berço da vitivinicultura da Austrália, ou seja, não deixe de provar um bom vinho vintage carismático e rico em minerais (180 dólares australianos ou cerca de R$ 124).